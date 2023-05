Virksomheder Forbløffet flyveleder-formand: Hørte om ny plan i pressen

Kølig modtagelse af Naviairs plan for at redde sommertrafikken. Flyveleder-formand er “dybt skuffet” over manglende information

Naviair, statens flyvelederselskab, vil flytte flyveledere fra Roskilde til København, men planen får en kølig modtagelse. Foto: Simone Astrid Pedersen