Dansk luftfart er i overhængende fare for at kollapse uden mere særskilt hjælp fra statskassen, advarer dansk charterflygigant

Det er et spørgsmål om uger – ikke måneder – før flere af landets største flyselskaber ud over SAS løber tør for penge. Derfor er det livsnødvendigt, at myndighederne kommer den nødlidende luftfart...