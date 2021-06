FLS og selskabets nye partner inden for CO2-fangst kan begynde at fjerne CO2 fra røggasserne fra cementproduktion i løbet af få måneder

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

FLSmidth tager endnu et skridt frem inden for CO2-fangst, hvor mine- og cementkoncernens teknologi er med til at opfange og lagre CO2, der ellers ville være blevet udledt til atmosfæren.TalcitatFLS...