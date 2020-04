S ser ud til at være med på at give byggeriet endnu en saltvandsindsprøjtning til en værdi af 18 mia. kr. fra Landsbyggefonden

Den socialdemokratiske mindretalsregering ser positivt på mulighederne for at frigøre 18,5 mia. kr. i Landsbyggefonden som et led i forsøget på at skabe fornyet aktivitet i et coronaramt dansk erhv...