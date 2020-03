Frygten for at blive sendt til tvangsopløsning afblæst for firmaer med mere end 10 ejere – professor advarer mod hul for firmaer med færre ejere

Normalt sender Erhvervsstyrelsens it-systemer automatisk virksomheder til tvangsopløsning, hvis ikke de indsender årsrapporterne til tiden. Men som følge af forsamlingsforbuddet er det nu blevet be...