Virksomheder Finsk energifirma anlægger milliardsag mod Vestas

Det kan blive en dyr affære for Vestas, at de ikke har overholdt en aftale om at levere fire vindmølleparker i Rusland grundet sanktioner mod landet

Henrik Andersen, adm. direktør i Vestas, er forbavset over voldgiftssagen fra det statsejede selskab. Arkivfoto: Simon Fals