Nordiske butiksejendomme og hoteller har tabt omkring 25 pct. af ejendomsværdierne i kølvandet på coronakrisen – forsigtige banker klarer skærene, mener eksperter

Både i Danmark og resten af Norden er priserne på investeringsejendomme faldet i kølvandet på coronakrisen, men bankerne står godt rustet

Ejendomsbranchen er især inden for butiks- og hotelsegmentet i vanskeligheder, og der er bekymring for, om coronaproblemerne vil føre til mere varige udfordringer for branchen.Kreditvurderingsburea...