Forhåndsbooking af sommerhuse i august lover godt for tiltrækning af udenlandske gæster – branchen tør ikke erklære sejr

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Den danske kystturisme er et af Danmarks store “eksporterhverv”, der i normale år vurderes til at omsætte for omkring 18 mia. kr. og skabe 22.000 job ude i Danmarks ferieområder. Og branchen er lan...