Virksomheder Falsk blåstempling central i sag om ulovlig klinik

Bioetikkomitéen på Cypern afviste at give danskejede Poseidonia med Mikkel Mørch i spidsen tilladelse til stamcellebehandlinger. Illustration: Michaël Dorbec

Danske Mikkel Mørch afviser at have fabrikeret en tilladelse til at behandle tilrejsende patienter med stamceller på Cypern