Travlhed i ambulance-kørsel, men stilhed på vejene og stop for fysioterapi og psykologhjælp påvirker Falcks kvartalsregnskab

Alle danskere har stiftet bekendtskab med “den røde kurve” – altså et meget omtalt og hyppigt illustreret scenarie for, hvordan sygehusvæsenet i Danmark risikerede at vælte, hvis vi fik stor smitte...