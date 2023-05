Virksomheder Vestas taber stadig penge på sine vindmøller: “Vores problembarn”

“Det er en okay solid start på året. Vi har stadigvæk lang vej igen,” udtaler Hans Martin Smith, finansdirektør hos Vestas. Arkivfoto: Thomas Nielsen Foto: © Thomas Nielsen

Cecilie Veile 10. maj. 2023 KL. 12.30

Et frasalg var med til at sikre Vestas et overraskende overskud i første kvartal, men selskabet tabte fortsat penge på sine vindmøller