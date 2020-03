Eksklusivt for kunder

Det er farligt for Pandora at have hele produktionen liggende i Thailand, siger Carnegie. Topchef: Vi har beredskabsplaner

Udbruddet af coronavirus (covid-19) har afsløret en stor svaghed hos smykkesælgeren Pandora. Selskabet har hele sin produktion, der årligt spytter omkring 100 mio. smykker ud, liggende i Thailand, ...