Viking-koncernen kiggede på omkostninger, lagre og debitorer og fandt 250 mio.: Pengestrømmen fra driften satte alle tiders rekord i 2020

Producenten af maritimt sikkerhedsudstyr Viking Life-Saving holdt skindet på næsen i coronaår, fordi mange skibe blev holdt i gang

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Milliardkoncernen Viking Life-Saving Equipment med kunder over hele verden og udenlandske datterskaber på 76 forskellige lokationer klarede sig gennem 2020 med et 7 pct. fald til 2,6 mia. kr. på to...