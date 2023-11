Virksomheder Endnu et krak i kriseramt ejendomskoncern

Hos Oskar Group, der er under rekonstruktion, er endnu et selskab gået konkurs. Det er selskab nummer to, der lider denne skæbne, men hele koncernen er i risiko for at krakke

“Det har desværre ikke kunnet lade sig gøre at finde en tilfredsstillende model, som alle kreditorer kunne se sig selv i,” udtaler Jesper Brinkmann, adm. direktør i Oskar Group. Arkivfoto: Jonas Pryner Andersen Foto: Jonas Pryner Andersen