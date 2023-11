Virksomheder Sådan gik topchef fra fyret til hyret på fire dage

38-årige Sam Altman stiftede i 2015 Open AI sammen med Greg Brockman. Foto: Amir Cohen/Reuters/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix

Johanne Myrup Fischer 22. nov. 2023 KL. 13.11

På under en uge gik Sam Altman fra at være topchef i Open AI til at blive fyret for til sidst at blive genansat på posten