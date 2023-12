Virksomheder Makkerpar sælger møbelfirma til dansk designhus

Det er ikke nemt for topchef og medejer i Please Wait to be Seated at sælge livsværket videre, men han håber, det kan gøre møbeldesignet mere kendt

Thomas Ibsen (t.v.) og Peter Mahler Sørensen (i midten), der ejer Please Wait to be Seated, rykker med videre og kommer fremover til at indgå i teamet hos topchef i Eva Solo, Jan Engelbrechts (t.h). Foto: Simon Fals Foto: Simon Fals