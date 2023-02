Virksomheder Ejere står til jackpot: Åbner for at sælge dansk pakkekomet

Pakkevirksomheden Swipbox har fået et stort gennembrud, og nu åbner ejerne for at sælge selskabet

Peter Mads Clausen, Danfoss-arving, er storaktionær i Swipbox, som inden længe ventes at blive sat til salg. Arkivfoto: Michael Drost-Hansen Foto: Ritzau Scanpix