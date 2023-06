Virksomheder Kapitalfond vil sælge Farum-virksomhed i milliardhandel

M&A-markedet er usikkert, lyder det, men nu forsøger kapitalfond i hemmelighed at sælge affaldskæmpen Reconor for over 2 mia. kr.

Henrik Nordenlund er adm. direktør i Reconor, der snart kan få nye ejere. Arkivfoto: Jeppe Bøje Nielsen