Virksomheder DFDS-topchef efter problemfyldt halvår: Færre udfordringer resten af året

DFDS har formået at tilpasse forretningen til et marked med mindre aktivitet i en sådan grad, at forventningerne skrues op til året

Torben Carlsen, adm. direktør i DFDS, har brugt første halvår på at tilpasse forretningen til mindre fragt. Arkivfoto: Thomas Nielsen Foto: © Thomas Nielsen