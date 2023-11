Virksomheder Ørsted hyrer stort konsulenthus

Store udfordringer har fået Ørsted til at hyre konsulenthuset Boston Consulting Group. Det er et “stærkt bevis på”, at problemerne stikker relativt dybt, mener aktieanalysechef

Mads Nipper, adm. direktør for Ørsted, er i gang med at revurdere selskabets investeringsplan og langsigtede mål. Arkivfoto: Nicolai Helms/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix