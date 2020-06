Skandaleramte Gram har de seneste år tabt et trecifret millionbeløb, men direktør forventer et overskud i 2020

For godt to år siden var Gram Equipment ganske få timer fra at gå konkurs, men det skandaleramte selskab er i gang med at kæmpe sig ud af krisen. 2019-regnskabet er endnu ikke offentliggjort, men B...