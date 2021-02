Thorborg leverer tocifret millionoverskud med Dinero: “Der tror jeg sgu, at vi har været en sten i skoen på mange af vores konkurrenter”

2020 var et fremragende år for Dinero, der mandag præsenterer årsregnskab og et overskud på 26,4 mio. kr. Ifølge direktør Martin Thorborg skyldes den flotte vækst især virksomhedens fokus på at hjælpe andre gennem coronakrisen

Virksomheder Eksklusivt for kunder