Virksomheder Dansk firma ser raketvækst for digital terapi til demente: Forsker betænkelig

Brain+ venter høj vækst for digital behandlingsform for demente. Forsker mener ikke, at der er tilstrækkelig evidens for produktet

Kim Baden Kristensen, adm. direktør i Brain+, ser salgspotentiale på 100 mio. dollar om fem år. Arkivfoto: Mathias Eis/Ritzau Scanpix