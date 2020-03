Eksklusivt for kunder

Danske virksomheder er på vej ind i en alvorlig coronakrise. Her er de fem mest værdifulde erfaringer fra kinesiske virksomheder

Først og fremmest gælder det om at passe godt på sine medarbejdere, naturligvis. Og dernæst om at sikre sig størst mulig likviditet og om at holde sin forsyningskæde så stabil som muligt. Men hvad ...