Med 400 mio. kr. i ryggen skal nyt uafhængigt forskningscenter accelerere den grønne omstilling i shipping. De får travlt, slår topchef fast

“Det er vigtigt. Det er stort. Det er svært, og vi har rigtig travlt med at gøre noget ved det. Det er derfor, vi er her nu.”FaktaSådan lød det torsdag formiddag fra Bo Cerup-Simonsen på et solbesk...