Metalgrossisten Alumeco er lige nu i en ekstrem situation, hvor producenterne slet ikke kan følge med efterspørgslen

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Alumeco med base i Odense er grossist inden for metalvarer – primært aluminium – og navigerer netop nu i et oprørt farvand bestående af prisstigninger på aluminium i niveauet 55 pct. på et år. Kobb...