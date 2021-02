Efter rekordregnskab til Jysk-familiens designkæde: Udlodder rekordstor bonus til sine ansatte

Efter at have fremlagt et rekordregnskab, hvor omsætningen rundede 1 mia. kr., har designerkæden Bolia givet en rekordstor belønning til deres butiksansatte

Virksomheder Eksklusivt for kunder