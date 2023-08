Virksomheder Demant-topchef er “hele tiden” på opkøbsjagt

Topchef Søren Nielsen forventer at gennemføre flere opkøb i mindre skala i den sidste halvdel af 2023. Arkivfoto: Nina Pilgaard

Cecilie Veile 16. aug. 2023 KL. 10.32

Opkøbsniveauet forventes at være højere end normalt for Demant i 2023. Topchefen forventer at lukke flere aftaler i andet halvår