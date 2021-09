Pandemien har understreget vigtigheden af personlig rådgivning på høreapparatmarkedet, mener Demants topchef

Et cyberangreb, der ramte systemerne en septembernat i 2019, og en coronakrise, der sidste forår fik markedet til at fryse til is. Det har i løbet af de seneste år været virkeligheden for Søren Nie...