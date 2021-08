Tre selskaber har en opfordring til erhvervslivet - skab muligheder for dem, der mangler: “Du skal lære at se potentiale på en anden måde”

Mens de mest udsatte borgere står uden for det klassiske erhvervsliv, har tre selskaber lavet arbejdspladserne. Nu er det de danske virksomheders tur til at skabe muligheder, lyder opfordringen

Under broen ved Dybbølsbro på Vesterbro i København gemmer der sig et arbejdsfællesskab, der ikke er som mange andre. Her hos cykelbutikken Baisikeli er en del af medarbejderstaben nogle af de mest...