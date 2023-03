Virksomheder Investorer hyrer rådgiver og sætter solcellefond til salg for milliardbeløb

Bestyrelsen i Obtons næststørste fond har engageret FIH Partners til at undersøge mulighederne for et milliardsalg

Anders Marcus, stifter og adm. direktør i Obton. Arkivfoto: Simon Fals