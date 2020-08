Dansk Microsoft-direktør: ”Hvis det, du kan som leder, er at læse tallene op for medarbejderne, skal du nok arbejde med din egen værktøjskasse”

Digitalisering rammer også lederen, og med en øget grad af distanceledelse bliver det mere og mere relevant at være menneskeligt nærværende som leder. Det var blandt andet på dagsordenen, da Niels Lunde interviewede Microsoft-direktøren Marianne Dahl.

