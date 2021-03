Danske Queue-it indgår et strategisk samarbejde med Akamai, som skal lette vaccineregistreringer verden over

Hen over weekenden var mere end 2,8 mio. danskere inde at besøge tast selv-funktionen på Skats hjemmeside. At det kunne lade sig gøre, uden at Skat.dk blev overbelastet, skyldes et online køsystem ...