Den danske fitnesskæde Loop Fitness sætter nyt mål om at have 200 centre til landet efter uforventet vokseværk i 2019.

Danmarks næststørste fitnesskæde, Loop Fitness, skruer op for ekspansionsplanerne og vil inden for få år næsten fordoble antallet af centre.Det sker, efter at fitnesskæden, der har 120 centre rundt...