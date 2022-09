Virksomheder Dansk firma fik mail fra russere: Sådan kan du bryde sanktioner og sælge os varer

Et dansk firma er blevet lokket til at bryde sanktioner af et russisk selskab. Kontraspionageafdeling beretter om en udfordring, der gælder for hele vesten

Jens Geschwendter, der er direktør og ejer af selskabet Walbom, ønsker at fortælle om mailen fra Rusland for at advare andre firmaer, der står i lignende situation. Foto: Sara Gangsted