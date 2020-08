Dansk Erhverv om kompensation til fortsat lukkede virksomheder: Det er vigtigt, at rammerne kommer på plads snart

Dansk Erhverv og Horesta glæder sig over, at seksdagsreglen bortfalder og åbningstider for barer, caféer og restauranter udvides.

