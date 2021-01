Dansk vind- og soludvikler klarede sig bedre end forudset i coronaår og væksten skal fortsætte i 2021: “Vores planer er voldsomme, men realistiske”

European Energy skruer op for forventningerne til det netop overståede år, og i 2021 forudser virksomheden yderligere vækst

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Den danske projektudvikler af sol- og vindenergi European Energy klarede sig på trods af coronakrisen bedre end forudset sidste år. Væksten står til at fortsætte i 2021, der bliver et travlt år for...