Virksomheder Corona satte gang i cykelstartup: Nu går de ind i Tyskland

Iværksætterduo har fået over 2000 virksomheder til at tilbyde cykler over lønnen. Corona kickstartede en vækst, der nu leder selskabet uden for landets grænser

Det er de to venner Anders Westergaard (tv) og Anders Torp (t.h.), der sammen stiftede Jooll i 2019. PR-foto