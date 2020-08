Bemærkelsesværdigt sammenfald mellem stemmestatistik hos nummer to og tre indenfor dansk pension: Begge har indenfor et år stemt imod ledelsen i præcis 7 pct. af afstemningerne

Eksklusivt for kunder

To af Danmarks absolut største pensionsselskaber, Danica og Velliv, har i stort omfang udliciteret opgaven med at udøve aktivt ejerskab på vegne af deres 1,1 mio. danske kunder til et udenlandsk se...