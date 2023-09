Virksomheder Lidl og Dagrofa køber 17 butikker af Rema 1000

De to dagligvarekoncerner køber de tidligere Aldi-butikker fra Rema 1000, der havde forpligtet sig til at frasælge et vis antal af 114 Aldi-butikker, som koncernen tidligere på året overtog

Rema 1000 i Værløse. Butikken er ikke blandt de syv, der nu sælges til Dagrofa. Arkivfoto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix