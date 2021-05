Da hun fik kræft, så hun en knude i virksomheden: “Det er svært at se folk, der går i stykker”

Med selskabet Cocuura vil medstifter Lena Boel gøre op med berøringsangst på arbejdspladsen. “Det er en ledelsesdisciplin at have indlevelsesevner for sine medarbejdere,” lyder det fra Kim Nøhr Skibsted, direktør for Grundfos’ ejerfond

