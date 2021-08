Hoteldirektør frygtede ikke cyberangreb, før alt gik i sort. Men truslen mod mindre firmaer vokser, viser ny rapport

Direktør på Hotel Koldingfjord Peder Madsen havde aldrig troet, at han var i fare for at blive ramt af et hackerangreb, indtil en dag i juni, hvor hans bookingsystem pludselig gik i sort. I to uger...