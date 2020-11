En coronavaccine fra medicinalselskaberne Pfizer og Biontech har vist sig i stand til at beskytte mod virussen i 90 pct. af tilfældene i en tidlig analyse af et stort, afgørende studie

Opdateret 13:31. Der er godt nyt for alle os, der gerne snart ser, at der kommer et højeffektivt våben til kampen mod coronavirussen.En coronavaccine fra det amerikanske medicinalselskab Pfizer og ...