Restaurantdirektører utilfredse med coronapas: “Idéen ryger en lille smule, når man skal vise test for at sidde udendørs og drikke en fadøl, og så kan man gå ned i Føtex bagefter, hvor man ikke skal have en test”

Med genåbningsaftalen på plads kan restauranter og caféer se frem til at åbne snart, men kravet om coronapas vækker utilfredshed

Sent mandag kom genåbningsaftalen på plads, hvor det står klart, at restauranter og caféer må åbne for udendørsservering 21. april og indendørsservering 6. maj. Selvom udsigten til at kunne åbne ig...