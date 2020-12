Coronakrisen kan skabe vækstpotentiale for iværksættere: “De er vant til at operere i usikkerhed, de er super omstillingsparate, og så er de mere agile end langt de fleste større virksomheder”

Den usikkerhed, som coronapandemien har ført med sig, kan blive vækstpotentiale for iværksættere, når vi ser ind i 2021, mener eksperter. “De er super omstillingsparate,” siger bestyrelsesformand i Dansk Iværksætter Forening

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Coronavirus har gjort det svært at drive forretning for mange danske virksomheder, men for iværksættere og nye selvstændige kan krisen være en fordel.Det understreger bestyrelsesformand i Dansk Ivæ...