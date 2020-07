Hun forelskede sig i et badehotel og forlod sit lærerjob: “Det var jo i år, jeg skulle have haft sorte tal på bundlinjen for første gang”

Tidligere lærer kæmpede i tre år for at få lov at genrejse et klassisk badehotel – men viruskrisen gav hendes økonomi et spark i maven

