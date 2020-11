Femårsplaner og erhvervsrejser er fortid, nye arbejdsmønstre er fremtiden. Corona har skabt varige forandringer i dansk erhvervsliv

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Når coronakrisen på et tidspunkt ebber ud, vil den have skabt varige forandringer i måden at drive forretning på i Danmarks største virksomheder. Sådan lyder det enstemmigt fra flere topchefer, som...