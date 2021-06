Hver sjette medarbejder i FLSmidth ramt af corona: "Vi er eksponeret mod coronaens hotspots"

Samtidig med at 20 pct. af omsætningen er væk på grund af covid-19, har FLSmidth krisehåndteret et ekstremt højt antal smittede i primært Indien og Sydamerika. Hver sjette ansatte i koncernen er eller har været smittet under pandemien

Virksomheder Eksklusivt for kunder