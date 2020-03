Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

“For 14 dage siden troede jeg på vækst på top- og bundlinje. Det er meget udfordret nu,” siger redningsbåd koncernens direktør

Viking Life-Saving Equipment havde et rekordår i fjor. Omsætningen steg med tre kvart mia. kr. til 2,8 mia. kr., mens resultatet før skat steg til over 200 mio. kr. Og indtil for 14 dage siden troe...