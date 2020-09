Coop satser stort på nyt forretningsområde: Vil sælge software til konkurrenter for et trecifret millionbeløb om året

Dagligvarekæmpen Coop satser stort på at sælge ud af koncernens software til udenlandske rivaler. Der er et kæmpe potentiale, mener koncerndirektør

Midt i et tronskifte på ledelsesgangen skyder dagligvarekæmpen Coop nu gang i en storsatsning på et helt nyt forretningsområde og vil over de næste tre år bruge 250 mio. kr. på at blive verdens før...